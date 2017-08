Sebastián Badilla y su autocrítica: "No he hecho películas buenas"

El cineasta nacional Sebastián Badilla vive acutalmente alejado de la pantalla grande. Se radicó por dos años en Estados Unidos, país donde toma clases de Stand Up, disciplina en la cual desea incursionar. En una reciente conversación con La Tercera, el joven hizo un duro mea culpa con respecto a sus películas.

"No he hecho películas buenas, lo digo realistamente. Eran o pretendían ser cómicas, pero no estuvieron en ningún festival. El único mérito de esas películas fue la ansiedad de hacerlas", afirmó "Sebadilla" al matutino nacional.

Badilla también reconoció su falta de humildad en sus primeros años dentro de la industria, lo que a la larga terminó por avergonzarlo. "Veo entrevistas mías de dos años atrás y digo: ¡Qué huevón más pesado!. Y no solo entrevistas, también cosas que antes hacía. Lo que me diría si me viera es: 'Retírese. Éntrese, mijito. Tómese un tecito y duerma. Duerma y en dos años más hablemos' ", comentó.

En el manifiesto, el autor de "El Limpiapiscinas" tuvo palabras para referirse a las comparaciones que le han hecho con Nicolás López: "Antes, sí, yo insistía en aclarar que éramos diferentes, porque lo mío siempre ha ido mucho más por el lado de la actuación, no tanto de dirigir, entonces decía: no quiero ser el próximo Nicolás López, porque él es un productor y un director, pero hoy para mí es un honor. Ojalá en 10 años más poder estar en la mitad de lo que ha hecho él", sentenció.