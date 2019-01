"Spider-Man: Into the Spider-Verse" conquistó incluso a Katy Perry

El éxito de "Spider-Man: Into the Spiderverse" no deja de crecer. Conjugó tanto admiración del público mundial, como de parte de la crítica. Y ahora conquistó incluso a una de las cantantes pop más reconocidas de la actualidad: Katy Perry.

La sorpresa se la llevó la intérprete la noche de este jueves, cuando decidió acudir al cine y entrar a ver la película animada.

"Para ser honesta, no he sido una gran fanática de Spider-Man hasta que vi Spider-Man: Into The Spiderverse esta noche", confesó por medio de un mensaje publicado en Twitter.

Y remató diciendo que "sin duda es la mejor película de animación combinada, bromas para todas las edades llena de corazón sin ser cursi. Estoy feliz de haber dado el salto".

Perry acompañó el texto con hashtags que aclaraban que esto no era una publicidad, sólo una opinión y recomendó a sus seguidores comprobar sus palabras por sí mismos.

Tbh haven’t been a spider man fan until seeing Spider-Man: Into The Spider-Verse tonight. It was hands down the best mixed animation, jokes for all ages and chocked-full of non cheese heart. Glad I took the leap @SpiderVerse 🕸 #notanad #justanopinion #seeforyourself #bye — KATY PERRY (@katyperry) 4 de enero de 2019

La principal reacción vino de parte del productor y guionista, Phil Lord, quien demostró ser un fan más de Katy Perry.

"Viniendo de de parte de mi artista favorita del medio tiempo en el Superbowl -tú lo transformaste en un arte de interpretación- gracias por esto y por eso", le escribió de vuelta el también director de "The Lego Movie".