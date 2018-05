Spielberg y DiCaprio negocian su reencuentro para filme sobre presidente estadounidense

Steven Spielberg y Leonardo DiCaprio negocian actualmente con el estudio Lionsgate para trabajar juntos en una biografía sobre Ulysses S. Grant, una película que sería su segundo trabajo en común tras "Catch Me If You Can" (2002), informó este jueves el blog especializado Deadline.

Lionsgate y Appian Way, productora de DiCaprio, adquirieron en noviembre del año pasado los derechos cinematográficos sobre el libro "Grant", de Ron Chernow, que está siendo adaptado a la gran pantalla por David James Kelly.

El proyecto se encuentra en su fase inicial, ya que Spielberg tiene previsto rodar otras dos películas antes: la quinta entrega de Indiana Jones y una nueva versión del musical "West Side Story".

El general Ulysses S. Grant, una figura controvertida por sus ruinosos negocios y su alcoholismo, supo reconvertirse a sí mismo, primero como la mano derecha de Abraham Lincoln y, posteriormente, como presidente de Estados Unidos entre 1869 y 1877.

En plena Guerra Civil estadounidense, ganó las batallas de Shiloh y Vicksburg y derrotó al general Robert E. Lee, el legendario comandante de los ejércitos de la Confederación.

Ya en la Casa Blanca, luchó por la comunidad afroamericana y se esforzó por acabar con el Ku Klux Klan.