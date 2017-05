"Darth Vader" existe y vive en EE.UU.

A propósito del Star Wars Day que se vivió este jueves, miles de historias se han contado en torno a la sagas, pero una sin duda llamó particularmente la atención. Ese realto que revelaba que "Darth Vader" realmente existe y es una persona que vive en Tennessee, EE.UU.

Se trata del técnico de cirugía en el Hospital St. Francis de la localidad de Memphis, quien fue bautizado en 1978, un año después del debut de la primera película, como Darth Vader Williamson.

"Cuando nací, mi madre me quería llamar Junior, por mi padre. Pero mi padre era un fanático de Star Wars y estaba tan cautivado con el personaje de Darth Vader que pensó: 'este sería un nombre rudo para nuestro hijo'", cuenta el especialista.

Fue así que "bajo los efectos de la anestesia, (mi madre) habría dicho que sí a lo que fuera. Solo dijo 'sí, sí, como sea'. Y hasta después se preguntó: '¿qué hicimos?'".

Darth Vader había permanecido en el anonimato, trabajando por 10 años en el recinto asistencial, pero Derek Venckus, responsable de las comunicaciones del hospital, decidió sacar a la luz la particular característica.

Lo entrevistó y subió el video a Youtube, en la cuenta del hospital, teniendo en cuenta que se acercaba una nueva fecha de celebración para los fanáticos de la franquicia.

"Yo me preguntaba por qué me habían hecho esto, pero una vez fuera de la preparatoria, cuando vi que a las chicas les gustaba, supe que lo podía usar a mi favor", reveló Darth Vader.

El hombre de 39 años también contó que sólo ha visto las películas originales de "Star Wars", no ha presenciado nada de lo que vino después, ni las precuelas, "The Force Awakens" o "Rogue One".

Darth Vader Williamson tiene dos hijas de 15 y 10 años de edad, cultiva un bajo perfil aunque le han pedido autógrafos y los fanáticos lo han invitado a ver las películas, incluso una compañera de trabajo le tejió un "Darth Vader", que ahora guarda como su más preciado tesoro.