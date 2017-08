Michael K. Williams se quedó fuera del spin-off de Han Solo

La llegada de Ron Howard a la dirección del spin-off de Han Solo comienza a sufrir las primeras bajas en el elenco.

Michael K. Williams, actor que se incorporó el pasado mes de marzo a la película, finalmente no será parte por problemas de agenda, según informó Variety.

El intérprete que se hizo conocido por la serie "The Wire" emitió un mensaje en donde explicó lo sucedido:

"Me sentí genial con lo que creé con los directores con los que trabajé. Es lo que es. Cuando Ron Howard fue contratado para terminar la película, hubo algunos problemas de rerodaje que necesitaba hacerse con respecto a mi personaje, para encajar con la nueva dirección en la que los productores querían que Ron llevara la película. Y eso me habría obligado a viajar en avión hace un mes a Londres, a Pinewood, para hacer el rerodaje. Pero estoy aquí, localizado en África. Es la agenda. No voy a estar de nuevo en el mercado hasta finales de noviembre después de la serie "Hap y Leonard", y para que ellos esperaran tanto tiempo para mí, habría que retrasar la fecha de estreno, que creo es en mayo de 2018. Me querían ahora, no podía ir, así que tuvieron que recortar", explicó.

Pocos detalles se tenían sobre su rol, salvo que era mitad humano y mitad animal; personaje que probablmente sea eliminado del filme.