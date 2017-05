Pablo Hidalgo: Sé lo que pasará en "Star Wars: The Last Jedi"

Pablo Hidalgo, el llamado "arqueólogo" de "Star Wars", nació en Chile, pero ha vivido casi su vida entera en Canadá, donde ha desarrollado de su fanatismo su trabajo, como creativo de Lucasfilm, la productora detrás de la saga.

Esta es su segunda visita al país en el marco de la Comic Con Chile –que parte este viernes en Espacio Riesco-, pero que este año tendrá una parte fundamental dedicada a la cinta y a los 40 años que se cumplen este jueves.

Hidalgo explicó a Cooperativa que "mi cargo de trabajo es 'ejecutivo creativo' y soy parte del story group de Lucasfilm y nuestro trabajo es planear el futuro de 'Star Wars', que aparecerá en las historias en los futuros años".

"Somos un pequeño grupo, una docena de personas y algunos trabajan más cerca del director y los escritores y ayudan a que estas historias tomen forma y gran parte de lo que yo hago es que todos, colectivamente, tengamos una retroalimentación y ofrecemos consejos a los escritores y estamos ahí para responder cualquier pregunta a los guionistas, novelistas o cualquiera que necesite saber algo acerca de 'Star wars'", señaló.

El profesional contó que "J.J. (Abrams, director del 'El despertar de la fueza' de 'Star wars') me llamó un par de veces, tenía mi teléfono en su discado rápido y él me llamaba o me enviaba un mail y hablábamos y le respondía cualquier pregunta que él tenía. Naturalmente lo hago con todos los directores y los guionistas

"... y sí, sé lo que pasará en 'The Last Jedi' y es emocionante, quiero saber pronto la historia".

"Responderé todas las preguntas a los fans"

Hidalgo adelantó que "estoy muy emocionado de estar aquí en representación de Lucasfilm y responder todo lo que los fanáticos de 'Star wars' necesiten en la Comic Con. Vengo a hablar de los 40 años, es increíble que hayan pasado 40 años y estamos listos para pasar un momento increíble".

"Tenemos algunas presentaciones –este fin de semana-, pero en realidad lo que quiero hacer es estar aquí y responder todas las preguntas que los fans tengan, así que cuando tengamos estas presentaciones habrá conversaciones, mostraremos videos, pero mi parte favorita es cuando se abre el micrófono a los fanáticos para que pregunten".

La Comic Con Chile abre sus puertas este viernes en Espacio Riesco y solo quedan entradas para viernes y domingo, el sábado está agotado y se encuentran a la venta en el mismo sitio del evento.