"Star Wars" y Geoge Lucas: 40 de una nueva filosofía

Este 25 de mayo su cumplen 40 años del estreno de "Star Wars", saga producto de la mente creadora de George. Su legado puede rastrearse en sus propias declaraciones, pero también, y sobre todo, en las citas de sus personajes, que versan sobre la confianza en uno mismo, la fe, los miedos, la valentía y la perseverancia.

Los miedos, especialmente en especial a la pérdida, aparecen en la filosofía de "Star Wars" como algo que es preciso combatir. En el "Episodio I: La Amenaza Fantasma" (1999), Yoda le explica a Anakin que "el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo da paso al enojo. El enojo, al odio. El odio, al sufrimiento". En esta misma línea, Yoda también le aconseja ("Episodio III: La Venganza de los Sith") "entrenarse para dejar atrás todo lo que perder no quieres".

La contraparte del miedo es la valentía y la determinación. Así queda claro cuando Yoda le dice a Luke al dudar de sus habilidades: "Hazlo o déjalo, no hay intentos". O la contundente recomendación que Shmi Skywalker le hace a su hijo Anakin en el Episodio I, cuando él está por embarcarse en un viaje que cambiará su vida. "Ahora, sé valiente y no mires atrás. No te arrepientas", aconseja la madre al futuro Jedi.

Todos estos principios están contenidos o guiados por "La Fuerza", esa energía que gravita todo el universo "Star Wars". Nada está librado al azar. Así se lo hace saber Obi-Wan Kenobi a Han Solo después de escuchar sus ideas sobre la suerte y el destino: "En mi experiencia, la suerte no existe". El lado luminoso de "La Fuerza" permitiría a sus seguidores estar en armonía con su entorno y ser uno con todos, en contraste con los seguidores del lado oscuro, que tienen una visión egoísta del Universo.

Finalmente, de la mano de la perseverancia viene el éxito. Sólo una mentalidad determinada, paciente y dedicada puede abrirse paso en la dirección correcta. Esto lo dice con mayor claridad el mismo George Lucas, cuando afirma que "si quieres ser exitoso en un campo en particular, la perseverancia es una da las cualidades fundamentales para ello".

Pero hay algo que trasciende y se radica en buscar aquello que te apasiona. Como lo explica Lucas, "debes encontrar algo que ames lo suficiente como para que puedas saltar los obstáculos que se presentan y atravesar las paredes de ladrillos". Aunque la mejor manera, destaca el director, sigue siendo la perseverancia y el sacrificio: "Simplemente debes dar un paso delante del otro y avanzar. Colocarte anteojeras y avanzar siempre para adelante".