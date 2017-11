Steven Seagal enfrenta segunda acusación de acoso: "Me sentó y se desabrochó los pantalones"

Una segunda acusación de acoso pesa sobre el actor Steven Seagal, luego que la actriz australiana Portia de Rossi lo denunciara por intentar sobrepasarse con ella durante una audición.

La esposa de la presentadora de TV Ellen de Generes, recordada también por sus roles en las series "Ally Mcbeal" y "Arrested Development", cargó contra el artista marcial sumándose a las declaraciones de Julianna Margulies, quien aseguró haber sido víctima de acoso sexual por parte de Seagal.

Según de Rossi, mientras audicionaba para una película que Seagal dirigía éste la llevó a su oficina y le dijo que era muy importante "tener química fuera de la pantalla".

"Me sentó y se desabrochó sus pantalones de cuero. Yo corrí y llamé a mi agente", comentó la actriz.

My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, “well, I didn’t know if he was your type.”