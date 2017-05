Tom Cruise confirmó segunda parte de "Top Gun"

El actor Tom Cruise confirmó que están trabajando en una segunda entrega de "Top Gun", la película con la que alcanzó fama mundial en la década de los 80'.

En una entrevista a un canal australiano -recogida por El País-, se le consultó sobre la posibilidad de una secuela, a lo que el estadounidense respondió "sí, es verdad. Probablemente empezaremos a rodar el año que viene".

Desde hace varios años que la segunda parte de la cinta originalmente dirigida por Tony Scott se venía rumoreando, pero ahora es una realidad.

Pese a que no ha sido confirmada su participación, Scott declaró hace algunos meses que, en caso de ser parte del proyecto, le gustaría hacer una película nueva y no una continuación.

Estrenada en 1986, "Top Gun" contaba la historia de un grupo de jóvenes en un entrenamiento militar para pilotos y destacó por sus innovadoras tomas aéreas, su banda sonora liderada por la ganadora del Oscar "Take my breath away" y las actuaciones de unos jóvenes Tom Cruise, Kelly McGillis y Val Kilmer.