Tom Cruise sufrió accidente en grabación de "Misión Imposible 6"

En plena grabación de "Misión imposible 6" el actor y protagonista de la película, Tom Cruise, sufrió un accidente.

El intérprete de 55 años se estrelló contra una pared mientras realizaba un salto, situación que lo llevó a golpearse en una de sus manos.

Fue el portal TMZ los que dieron a conocer unas imágenes donde se muestra el dolor que sufrió Cruise tras el golpe.

Debido a este accidente, las grabaciones de "Misión Imposible 6" fueron suspendidas hasta que el actor se encuentre mejor.

Tom Cruise looks like he may have sustained an injury whilst filming #MI6 - We hope it's nothing too serious! pic.twitter.com/ND5rcxEC5v