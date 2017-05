Tom Hardy interpretará a Venom en nueva película

Sony Pictures se encuentra a solo meses de lanzar "Spider-Man: Homecoming", una nueva cinta sobre el arácnido super héroe. Fue la misma empresa cinemátográfica la que anunció que Tom Hardy será el encargado de interpretar a Venom en una nueva película del universo Marvel.

Sepun informa Variety, el estudio también anunció que el director de esta entrega será Ruben Fleischer, responsable de cintas como "Zombieland" o "Gangster Squad". La fecha de estreno está presupuestada para el 5 de octubre de 2018 y su producción comenzará en el otroño norteamericano.

A lo largo de la historia, Venom apareció en cómics como Spider-Man, Iron Man, Deadpool, Hulk y otros más de la empresa liderada por Stan Lee.

Hardy ya ha tenido experiencia como villano: en 2012 dio vida a Bane en "Batman: The Dark Knight Rises", donde recibió una aclamada crítica por su interpretación. El actor subió una foto vistiendo la polera del antihéroe para celebrar este nuevo rol.

Tom Hardy is Eddie Brock in #Venom, the upcoming film from Sony’s Marvel Universe releasing October 5, 2018 – production starts this fall. pic.twitter.com/OZQqDEvoum