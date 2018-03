"Barb" de "Stranger Things" es la nueva invitada a Comic Con

La feria Comic Con Chile 2018 confirmó que la actriz Shannon Purser, conocida por su papel de "Barb" en la serie "Stranger Things", es la nueva invitada internacional del evento.

El anuncio llega horas después de que Giancarlo Esposito ("Gus Fring" en "Breaking Bad") cancelara su participación en Comic Con argumentando motivos personales.

Además de "Stranger Things", Purser ha trabajado en títulos como "The CW Riverdale" y "Wish Upon".

La actriz se suma a Iain Glen, Daniela Vega y Sofía Reyes como invitados estelares del evento.

Comic Con se realizará entre el 11 y el 13 de mayo en Espacio Riesco.

Las entradas para la feria se pueden adquirir en Ticketplus con valores que parten en los $12.990.