Este fin de semana se vivirá la Súper Comic Zone

Este sábado 11 y domingo 12 de noviembre la Biblioteca de Santiago, en Matucana 151, será el escenario del evento Súper Comic Zone 2017.

Los ilustradores argentinos Eduardo Risso ("Dark Night: A True Batman Story", "Broken City", "100 Balas" y "Moonshine"), Leandro Fernández ("Deadpool Origins", "The Punisher" y "The Old Guard") y Germán Peralta ("Thanos", "Moon Knight", "Agents of S.H.I.E.L.D.S"), además de los chilenos Nelson Daniel ("1899", "Judge Dredd"), Gonzálo Martínez ("Mocha Dick", "Alex Nemo") y Guido Salinas ("Galvarine") son parte de los invitados para esta instancia.

Andrés Muñoz, uno de los organizadores, resaltó que en esta oportunidad Super Comic Zone tuvo una actualización, todo "está mucho más producido, más elaborado, hay más envergadura, con mucho más espacio. Ahora vamos a tener una zona gamer, con juegos de rol y un camión de videojuegos, que antes no estaba".

"Vamos a tener invitados internacionales. Por primera vez, contamos con tres ilustradores argentinos de alto nivel, que están haciendo cosas tanto para Marvel como para DC. Junto a ilustradores nacionales que están haciendo obras muy importantes".

"Tendremos stands, coleccionismo, toda una línea de editoriales, para que la gente esté mostrando sus trabajos. Está súper interesante como panorama cultural que ofrecemos y de la cultura ñoña potenciada en todos sus niveles", sostuvo Muñoz.

Super Cómic Zone 2017 se vivirá este fin de semana en la Biblioteca de Santiago, tanto sábado como domingo, entre las 11:00 y las 18:00 horas. La entrada es liberada.