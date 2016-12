Icónico artista de DC Comics perdió su iPhone y luego apareció en Chile

Es reconocido por su trabajo en "Uncanny X-Men", que elevó su popularidad a principios de los noventas. Pero también por trabajar en otras obras como "Batman: Hush" y "Superman: For Tomorrow". Jim Lee es un guionista e ilustrador de cómics de origen coreano, quien sorprendió a sus seguidores locales al anunciar que había perdido su teléfono y que posteriormente el aparato dio señales de su existencia desde Chile.

A través de Twitter e Instagram compartió una imagen en la que se muestra cómo una aplicación de rastreo le notifica que su iPhone 6S, de color Space Gray y con capacidad de 128 GB, fue ubicado "a las 10:46 am" y luego arroja un link que supuestamente le reveló que la geolocalización del dispositivo era dentro del país latinoamericano.

"Hey, quien sea que tenga mi iPhone en Chile, envíelo de vuelta, no se harán preguntas  #worldtravelerphone #americanairlines", escribió Lee al acompañar la imagen antes descrita.

Sin embargo, no expuso ninguna coordenada específica o mapa del lugar donde se encontraba el costoso smartphone y si uno escribe la URL que se ve en la imagen, esta conduce a una página en blanco, probablemente por ser un link de acceso privado.

Ante la publicación cientos de seguidores chilenos del artista le consultaron por la ubicación exacta del teléfono, para ver la posibilidad de ayudarlo en su recuperación. Mientras que otros optaron por burlarse de la situación, lanzándole frases como "Le preguntare a los cabros de la cuadra, ahi le aviso huacho", "No hay mano compipa!" y "Just How We say in Chile: fuiste bueno".

Hasta el momento no ha habido respuesta de parte de Jim Lee a las consultas que se publicaron en los comentarios de la imagen. En tanto que sus publicaciones continuaron su curso normalmente, tal como acostumbra a interactuar en redes sociales. Probablemente ya superó la pérdida.