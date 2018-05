Problemas y diversas críticas ha dejado la Comic Con Chile

Una nueva edición de la Comic Con Chile no pasó desapercibida, tanto para invitados y asistentes. Y no para bien, puesto que criticaron con dureza algunas cosas.

La actriz Afshan Azad, quien interpreta a Padma Patil en "Harry Potter", utilizó su cuenta de Twitter para criticar a la organización.

"Debería estar en el Comic con Chile este fin de semana pero los organizadores/promotores fueron muy poco profesionales. ¡no creo que sepan cómo hacer un espectáculo! De todos modos, ¡disfruten los que van a ir!", escribió.

Should be at the Comicon In Chile this weekend but the organisers/promoters were well unprofessional. Don't think they know how to run a show! Anyways enjoy to those who're going! 😂👍🏽🤭