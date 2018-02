Alison Mandel compartió una emotiva reflexión sobre la lucha por la maternidad

La comediante Alison Mandel triunfó en el festival de Viña, con un show personal y donde dejó varias reflexiones sobre las mujeres. Algunas eran ciertas y otras ficcionadas, pero hubo una que la motivó a compartir en redes sociales.

Se trata de su lucha por ser madre, la que comentó sobre la Quinta Vergara.

"Les mando un gran abrazo a todos ustedes que dan la pelea de la fertilidad, se lo angustioso que es ✊✊✊💖💖💖🙏🙏🙏 pero lo bacan de las peleas es que uno nunca deja de darlas porque la recompensa que siempre llega es maravillosa", posteó en su cuenta de Instagram.

Sobre su actuación, la comediante detalló que disfrutó "cada minuto arriba.. hace 2 años no me sentía preparada para ese momento porque soy insegura y sobre todo soy sensible no soy una comediante rockera, aguerrida y fuerte como muchas de mis talentosas colegas".

Mandel también agradeció el cariño recibido antes y después de su rutina. "Gracias a todos por las muestras de cariño que he recibido, son la raja 💖💖💖 se viene un año lleno de trabajo y ya estamos creando una nueva rutina para ustedes".

Este es el posteo: