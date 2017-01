Chilevisión reveló detalles clave para la transmisión de Viña 2017

Este lunes Chilevisión marcó el inicio de la recta definitiva de preparativos para el Festival de Viña del Mar 2017, momento en que sus responsables proyectaron lo que será el evento.

De hecho, Carolina de Moras confesó que "todos los festivales te pones igual de nerviosa porque al final es un festival nuevo. Son otros artistas, es otro público. Todo es nuevo. Una no puede ir con la seguridad de ya lo he vivido, ya yo sé. Una nunca sabe lo que va a pasar en la noche y hay que vivirlo, eso es lo entretenido".

En la oportunidad, se dio a conocer que hay un gran equipo trabajando en la imagen de De Moras, con Gabriela Cordero y Patricio Moreno como productores de imagen. La animadora tuvo que convocar a nuevos creativos para el certamen de este año, tras el fallecimiento de su amigo y diseñador de cabecera, Pablo Galvez. Así, trabajará con el asesoramiento del mexicano Benito Santos, quien se caracteriza por vestir a celebridades del país norteamericano, como la actriz y cantante Anahí y la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera.

A ese trabajo se sumarán representantes chilenos de la moda como Matías Hernán, Paulo Méndez, Rodrigo Santander y Claudio Mancilla, entre otros.

En el caso de Rafael Araneda, como es costumbre, Sergio Arias será el responsable de vestirlo, de lo que se adelantó que se jugará principalmente con los smokings. Y para su confección, el diseñador viajó a Italia para identificar tendencias y materiales para crearlos.

"El trolleo es parte del festival"

Las redes sociales se han vuelto la vía de escrutinio para los espectadores ante un evento como el Festival de Viña. Para alabos, críticas, burlas y todo tipo de comentarios por sobre todas las plataformas digitales está Twitter.

Pero ¿le preocupa el trolleo a Rafael Araneda? Según el animador "el trolleo es parte del festival y de todas las situaciones que suceden, o sea es un ingrediente más. Hay cosas muy divertidas en el trolleo, en los memes. Yo encuentro geniales los memes".

"Aquí un diferencia inmediatamente quien tiene humor, ironía, humor negro, da lo mismo, pero humor al fin; a quien es mal educado. El mal educado fuera. Pero el irónico, el creativo, bienvenidos sean", añadió.

A propósito de que están tan de moda las transmisiones en vivo, Viña 2017 cambiará Periscope, que se utilizó el año pasado, por Facebook Live. Se transmitirá en formato 360 grados, por momentos en vivo y en otras ocasiones de manera diferida.

Y la consideración de las redes sociales crecerá, con herramientas de administración de data llamadas Flowix y Social, que en conjunto permitirán agilizar los contenidos online, identificando tendencias rápidamente, al punto de que el público podrá modificar el repertorio de los artistas en vivo.

Este último punto se ha conversado con los artistas en medio de las negociaciones, después de que el año pasado algunos de los artistas cambiaron sus temas en los últimos 10 minutos de show, tras su bis. La organización ni siquiera ha tenido que incluir este detalles como un punto de contrato, ya que la mayoría de los artistas que vendran se han plegado con esta forma de trabajo.

No es un prime normal

Aunque los líderes en audiencia ya no están claros y teniendo en cuenta que los festivales tienden a levantar el rating de los canales que los transmiten, el director general del Festival de Viña del Mar, Alex Hernández, aseguró que "nosotros jamás jugamos a la segura con la sintonía. Toda la vida entramos a la cancha con nervios. Eso no es un decir, es verdad. Somos respetuosos de la competencia. No está esa actitud de que el Festival de Viña es imbatible".

"Habría que, no sólo soberbio, sino que muy pastel además. Ahora sí hay algo de lo que uno tiene que ser consciente: cuando entra un artista al escenario, tú no puedes moverlo. El tratamiento que uno le va a un festival o a un evento similar, como Olmué u otros festivales así, es que el minuto a minuto no se maneja como un prime normal", agregó.

La obertura será una celebración de los 100 años de Violeta Parra. Hubo una intención de que fuera un homenaje, pero eso cambió porque Isabel y Tita Parra manifestaron que esperan que sea "algo más alegre y que tenga el concepto de cumpleaños". Para la interpretación de una canción que no fue revelada, a ellas dos se sumarán Consuelo Schuster, Camila Gallardo y Claudia Acuña.

El Festival de Viña del Mar tendrá lugar entre los próximos 20 y 25 de febrero, con artistas como Los Fabulosos Cadillacs, Isabel Pantoja, Maluma, J Balvin, Olivia Newton-John y Mon Laferte, entre otros... y aún falta por confirmar un número anglo.