"Bienvenidos" acusó a TVN de querer funar el piscinazo

Fuertes acusaciones lanzaron en el matinal "Bienvenidos", de Canal 13, contra TVN por un presunto intento de funar el piscinazo de la reina del Festival de Viña Betsy Camino y el rey Matías Vega.

En el programa acusaron que canales de la competencia permitieron el ingreso de dos mujeres en bata y traje de baño al Hotel O'Higgins a la hora del tradicional evento, las que accedieron al lugar para hacer una "broma".

Luego los periodistas del matinal encararon a las mujeres y a un productor de "Muy Buenos Días" que las acompañaba. Sin embargo, escaparon y debió intervenir personal de seguridad del hotel y Carabineros.

Según explicaron, se trataba de actrices que harían una broma que no resultó. Entrevistado por "Bienvenidos", el productor aseguró que nunca se tirarían a la piscina.

La respuesta de TVN

Maca Tondreau, de "Muy Buenos Días", no se aguantó y replicó desde el lugar de los hechos. "Para tranquilidad de la gente de Canal 13, nuestra intención no es funar a nadie ni embarrar a nadir", dijo la panelista de TVN.

"No queremos mala onda con nadie. Ojalá no se siga transmitiendo mala onda. Porque por lo menos de parte de nosotros no va a ser la idea, digan lo que digan", agregó Tondreau, quien luego se molestó.

"Me llama la atención porque Canal 13 tiene ahora a la reina, jueguen con eso. Por último, si tienen alguna duda, llamen a la producción de TVN, nos conocemos. Poner en televisión una acusación de que nos pillaron es bastante grave", dijo.