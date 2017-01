Director del Festival de Viña explicó el desacuerdo que incomodó a Bombo Fica

En medio de un encuentro con la prensa que marcó el inicio de la recta definitiva de preparativos para la próxima versión del Festival de Viña del Mar, el director general de la transmisión televisiva del evento, Alex Hernández, entregó detalles del desacuerdo que Bombo Fica tuvo con la organización, razón por la que el comediante aseguró que "es muy difícil que vuelva a pisar ese escenario alguna vez en la vida".

Tras presentarse en el Festival del Huaso de Olmué con éxito de audiencias el pasado sábado, en su conferencia de prensa Fica planteó su molestia con los responsables del certamen viñamarino sin entregar mayores detalles, algo que también dejó entrever en la rutina que ofreció en El Patagual.

Consultado por las apuestas humorísticas de este año y sobre por qué se está prefiriendo a rostros nuevos en vez de consolidados estandartes de las risas, Henández señaló que "originalmente cuando Chilevisión tomó el festival descubrimos dos cosas con respecto a algunos humoristas consagrados. Lo primero era que sus precios era demasiado elevados, tremendamente elevados, por decirlo de forma cariñosa; y lo segundo es que no todos estaban dispuestos a hacer Viña, porque sentían que quemaban rutina y se le acababa la pega en el año. Por eso hacían un cobro muy alto y, según ellos tenían que salvar el año completo".

Al mismo tiempo, aclaró que "no es el caso de Kramer. Eso fue la oportunidad para que nosotros empezáramos a buscar por otro lado. Al buscar por otro lado, comenzamos a descubrir comediantes que estaban haciendo humor en lugares más chicos, en teatros. En el caso mío, los conocía, varios de ellos son amigos míos, pero masivamente no eran conocidos. Conocía a Jorge (Alís), a León (Murillo), a Rodrigo (González). Había visto a Natalia, había visto a varios de ellos. En el fondo lo que se hizo ahí fue apostar. Apostó la comisión de Viña, el comité del canal, todos, a una corriente de humor que finalmente terminó ganándose la Quinta Vergara".

Aclarado esto, el director se lanzó a explicar lo de Bombo Fica, sobre lo que apuntó que "efectivamente, hubo una conversación con él, con el canal, donde no se llegó a acuerdo, porque ahí había un acuerdo que involucraba la compra de su película, además del show que estaba haciendo de aniversario íntegro. Lo que significaba que en algunos momentos, la rutina humorística se interrumpía con canciones o rutinas donde no estaba él solo".

El anhelo de la organización del Festival de Viña era diferente: "lo que nosotros queríamos era él contando chistes. No queríamos tango, no queríamos nada más que es, y él no estuvo de acuerdo y nostros tampoco. No queríamos canciones, tangos, ni nada de eso".

Finalmente, Bombo Fica consiguió el acuerdo de presentar su espectáculo "Como Bombo en Fiesta" en el Festival del Huaso de Olmué, con el que alcanzó un peak de 32 puntos de rating, la noche del sábado pasado. Siendo el momento más alto de audiencias que alcanzó el evento del Patagual.