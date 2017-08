Grupo Yo La Tengo se suma al festival Fauna Primavera

El grupo Yo La Tengo es el nuevo número confirmado para el festival Fauna Primavera, el cual se realizará el próximo 11 de noviembre en Espacio Broadway.

Según anunció La Tercera, los estadounidenses se sumarán a un cartel integrado por Phoenix, Iggy Azalea, Seu Jorge y The Black Angels, entre otros.

Su última visita se registró en 2014, por lo que ahora la banda podrá presentar el disco que lanzaron un año más tarde y que bautizaron "Stuff Like That There".

Las entradas para Fauna Primavera se venden a través de sistema Puntoticket a un valor de $60.000 en modo general y $90.000 en VIP.