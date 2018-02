10 imperdibles de Lollapalooza Chile 2018... más allá de los cabezas de cartel

: Le da sabor a Lollapalooza. Fifth Harmony iba en una carrera de ascenso desenfrenado cuando ella decidió salirse de la agrupación. De ahí en adelante se las ha arreglado para posicionarse como solista con sus propios temas, como "Havana", pero también con colaboraciones. En este último departamento, lo ha hecho de lujo. Partió con el trabajo que hizo junto a Shawn Mendes, "I Know What You Did Last Summer", pero ahora apuntó más arriba: logró figurar en el tema principal de "The Fate of the Furious", "Hey Ma", invitada por Pitbull y J Balvin; y ahora también hizo su aporte en "Know no better", el más reciente hit de Major Lazer en el que también conviven Travis Scott y Quavo.