Liam Gallagher no pudo cumplir con su show en Lollapalooza y se fue del escenario

El ex Oasis Liam Gallagher no pudo cumplir con su show en Lollapalooza Chile 2018, por problemas técnicos y de salud.

El artista traía un resfrío a cuestas desde su show en Argentina, lo que lo incomodó a la hora de salir a cumplir con su espectáculo. Según pudo confirmar Cooperativa, en una primera instancia, el británico padece "una infección en la garganta".

Gallagher alcanzó a interpretar tres canciones completas y, en medio de una cuarta, lanzó: "Mi voz está completamente destruida. No me voy a quedar aquí parado gritando toda la noche, porque el sonido es horrible. Lo siento. No puedo seguir cantando para ustedes".

La gente que estaba en el lugar se mostró evidentemente molesta por la situación e incluso comenzaron a lanzar objetos que tenían a la mano hacia el escenario. Aunque rápidamente superaron la situación y se dirigieron a otros escenarios, mientras que otras personas mantuvieron su posición a la espera del show de cierre con The Killers.

MOMENTO EXACTO: "The sound is fucking horrific, I’m sorry". En su 4ta canción Liam Gallagher abandona el escenario por problemas de sonido. #Lollapalooza pic.twitter.com/eJt8Rz57yV — Nobita Bo (@soy_nobita) 18 de marzo de 2018

Más tarde, a través de Twitter, el equipo del cantante entregó su explicación para lo acontecido, por medio de un texto publicado en formato de imagen.

"Debido a una infección en el pecho, tuvimos que cortar el show de Lollapalooza Chile esta noche. Liam fue diagnosticado con sinus, una infección de oído y nariz después de un show europeo algunas semanas atrás, lo que condujo a una infección en el pecho", indica la declaración.

El mensaje luego indica que "él continuó actuando y tratando de atravesar esto pero desafortunadamente, pero hoy tenía dificultad para respirar en el escenario y no pudo continuar con el set".

"Liam está muy decepcionado y molesto porque no pudo terminar el show y quiere disculparse con todos los que vinieron a verlo esta noche. Prometió reagendar un concierto en Santiago lo más pronto posible", sentancia la publicación.