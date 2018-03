Lollapalooza Chile anunció los dos últimos sideshows

Lollapalooza Chile anunció sus dos últimos sideshows de esta versión 2018: Cómo Asesinar a Felipes junto al bajista de Faith No More, Billy Gould y The Alive!

La cita de los chilenos será el miércoles 14 en Bar de René, ocasión que servirá además para lanzar la reedición de 10 años del primer disco de CAF en formato cassette y el vinilo de su más reciente álbum Elipse (2017), ambos editados por Kool Arrow Records, sello comandado por el histórico miembro de Faith No More.

Las entradas para este sideshow son limitadas y se venderán en el local con una preventa de 5.000 y en puerta el día del show 10.000 pesos-.

Por otra parte, The Alive! realizará una presentación de entrada gratuita en el Bowlpark de Mall Sport el 15 de marzo a las 20:00 horas y mostrará un adelanto de lo que harán en Kidzapalooza Bastian Evans de 13 años en guitarra y voz con los hermanos Kai y Manoa Neukermans de 13 y 10 años en la batería y el bajo.