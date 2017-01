La primera noche del Festival del Huaso de Olmué 2017

Un homenaje a Violeta Parra justo en el año en que se conmemora el centenario desde su natalicio fue lo que preparó el Ballet Folclórico Nacional (Bafona) para dar el vamos a la cuadragésima octava versión del Festival del Huaso de Olmué.

El espectáculo partió pasadas las 22:00 horas con un extracto de la obra "Canto para una semilla", la cantata compuesta por Luis Advis en 1971, a partir de las Décimas de Violeta Parra. Se revisaron particularmente las secciones de "La infancia", "El Compromiso" y "Canción Final".

La directora del Bafona, Juana Millar, comentó a Cooperativa tras la presentación que "es un honor para mí y para el elenco Bafona estar en esta versión del festival conmemorando y celebrando a Violeta Parra con un público que espera y acoge esta celebración".

"Noté entre el público que, mientras sucedía la obra, había comentarios porque les sorprendía esta nueva presentación y todo lo que ha implicado para el Ballet preparar en otro lenguaje una obra que respalda de algún modo lo que Luis Advis, con los versos de Violeta Parra, concibió para 'Canto para una semilla'", añadió Millar.

"Un compromiso"

Sin duda, el mexicano Pedro Fernández era el número más esperado de la noche. Y así se comprobó una vez que el artista saltó al escenario entre gritos y aplausos de una fanaticada que, con banderas, cintillos y pancartas, esperó desde las 16:00 horas para ingresar a El Patagual, con el fin de presenciar este espectáculo.

Rancheras, baladas y sus característicos bailes fueron la mejor recompensa para los seguidores de todas las edades que ya entradas las 23:00 horas coreaban cada una de las canciónes.

En la previa a su espectáculo, Pedro Fernández conversó con los medios, donde reiteró el relevante vínculo que mantiene con Chile y su público. En la oportunidad, indicó que "para mí es importantísimo estar en este festival. Es importantísimo por todo lo que representa estar en Olmué. Se mencionó algo que para nosotros es un compromiso. Que nuestra música mexicana, que nuestra música ranchera, guste tanto en Chile, se convierte en un compromiso".

"Evidentemente, queremos que lo disfruten igual que nosotros o mucho más que nosotros. Y gracias a ustedes (la prensa), puedo decirle al público chileno que estoy muy agradecido por su preocupación, pero principalmente por el cariño que me regalan. ¡Muchas gracias!", finalizó el intérprete de "Yo no fui".

El espectáculo no solo obnubiló a los asistentes, sino que también a los telespectadores, quienes pusieron en ventaja a TVN, por sobre el líder indiscutido de los últimos meses. Con Pedro Fernández, la transmisión del festival alcanzó, entre las 22:33 y las 23:40 horas, un promedio de 19,4 puntos, con peaks de 21. Al mismo tiempo, Mega y su reality "Doble Tentación" llegó a los 15, Chilevisión a los 11,1 y Canal 13 a los 9,3.

Tibia complicidad

El humor de la noche inaugural del Festival de Olmué 2017 estuvo a cargo de la comediante Alison Mandel, quien en un principio tuvo una tibia recepción, con una que otra risa.

Mandel poco a poco fue conquistando al público con su rutina, hasta que una gran parte de El Patagual fue cómplice de sus historias. Múltiples caras de vergüenza, risas de aceptación y uno que otro aplauso se dejaron escuchar por las narraciones que sin duda los identificaron.

Tras bajarse del escenario, Mandel confesó que fue "difícil, pero a mí me gustan las cosas difíciles. El público muy agradable, el ambiente muy familiar. El equipo de TVN se portó la raja conmigo. Así que me sentí muy feliz. Es súper gratificante que la gente se ría con tu trabajo, eso significa que lo estás haciendo bien. Y si la gente lo pasó la raja, para mí aún mejor".

Además, contó que la propuesta que expuso "la preparé para Olmué, finalmente. Armé cosas, le metí chistes nuevos que no habían sido televisados. La armé y la probé muchas veces antes de subirme al Patagual".

Su rutina se fijó por sobre todo en las relaciones de pareja, los comportamientos particulares de las mujeres y, en especial, en describir, aunque no muy positivamente, a su esposo Pedro Ruminot, quien será el responsable de convocar las risas la jornada del viernes.

Pero el mismo Ruminot comentó posteriormente que "yo feliz con todo lo que ella pueda decir, si es bullying o no, yo tranquilo porque es parte de la comedia. Se exageran situaciones para hacer reír. Un periodista me decía 'oye están peleados que te dijo tantas cosas' y no, es parte del humor. En la comedia hay una situación y se exagera al límite para lograr la risa".

Además, agregó que "no sé si fue tan feminista, como que eso se diluye en la comedia. Independiente de si el chiste es feminista o no, lo único importante es que la gente se ría. Mucha gente se siente comprometida para decir cosas, otros que las dicen y me parece bien. Pero no todas las mujeres tienen la obligación de hacer rutinas feministas. Tienen que hacer rutinas que les acomoden, que las hagan felices, que logren que el público se ría".

El rating acompañó a Mandel marcando el peak más alto de la noche con 22 puntos, en tanto que, entre las 23:50 y las 00:33 horas, promedió 19,2 unidades, frente a las 17,5 de Mega, 11,2 de Canal 13 y 3,5 de Chilevisión.

Alma folclórica

Vino la Competencia Folclórica en la primera noche, momento en el que cuatro grupos participantes expusieron sus creaciones para alcanzar el codiciado Guitarpín de Oro.

Así, Las Primas ofrecieron "La Santiguadora"; "Toma mi mano" llegó con Los Cuatro de Chile; inspirada en la tragedia del Casa 212, "Septiembre 2011" fue interpretada por Claudio González; y la Familia Bombo Trío entregó "Donde el Diablo perdió el Poncho".

Y tras la presentación de los competidores, era el turno de María Esther Zamora. Quedaba un reducido marco de público, pero eso no fue inconveniente para que las cuecas y tonadas que la experimentada intérprete ofreció, junto a su marido "el incombustible" Pepe Fuentes, encendieran a los asistentes, desatando una fiesta marcada por el alma del folclor chileno.

Los animadores se despidieron, pero el espectáculo aún no encontraba su fin. Zamora y su banda continuó calentando el ambiente hasta pasadas las dos de la madrugada, cuando se cerró la transmisión televisiva.

Un trencito recorrió el Patagual para el "Chipi Chipi". "Vamos a tocar tres más, pero éstas las tienen que bailar", sentenció el vozarrón de la cantante, antes de soltar tres cuecas, que fueron disfrutadas por los espectadores, a medio camino de salida del recinto.

El Festival del Huaso de Olmué 2017 este jueves recibirá al humor de Pedro Ruminot, los clásicos de Los Angeles Negros, la rutina de magia y comedia de Ra-da-gast, para luego finalizar con la fiesta de Luis Lambis.