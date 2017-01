Payahop: Es fome tener que hacer humor hundiendo a otro

El dúo Payahop será el último número humorístico que tendrá el Festival del Huaso de Olmué este año y llegaron hasta Cooperativa para conversar sobre sus expectativas de cara al espectáculo que parte este jueves.

Así se refirieron a que temas como las mujeres y los homosexuales no forman parte de su rutina, de hecho Claudio Castillo recalcó que "no nos metemos con los políticos, no nos metemos con la Iglesia, porque no nos interesa realmente".

"Es fome tener que hacer humor hundiendo a otro", continuó Claudio. En tanto que Fernando Rojas indicó que "para eso están los stand up comedy. Nosotros somos un humor musical, juvenil, distinto. Queremos abarcar música, hacer que la gente se olvide de los problemas y no recordárselos".

Payahop compartirá escenario el domingo 22 de enero en el Festival del Huaso de Olmué, con Myriam Hernández y Villa Cariño.