También tiene festival: México disfrutó de una nueva edición de Vive Latino

La banda virtual británica Gorillaz, los estadounidenses Queens of the Stone Age y las rusas de Pussy Riot cerraron la 19° edición del Festival Vive Latino que en dos días convocó a más de 150.000 personas en el Foro Sol de Ciudad de México.

Junto a las citadas bandas pasaron lista de presente el puertorriqueño Residente y sus letras de alto contenido social, el argentino Fito Páez, los españoles de Vetusta Morla y la rapera Mala Rodríguez.

La presentación de Queens of the Stone Age resultó inmejorable. La banda liderada por Josh Home enloqueció a los asistentes con su potente stoner rock, del que son los representantes.

"No one knows" fue la más coreada de la banda además de "Go with the flow" y "A song for the dead".

No menos impactante fue la presentación de Gorillaz, la banda más esperada del Festival y que reunió a más de 60.000 personas en el Foro Sol.

El combo virtual liderado por el británico Damon Albarn, que estará este martes en Chile, despachó clásicos como "Clint Eastwood", "Feel Good" y "Tomorrow comes today", entre otras, para cerrar con broche de oro.

La nota sobresaliente la recibió el rapero puertorriqueño Residente, quien con sus rimas y ritmos puso a bailar a más de 50.000 personas en una presentación que sirvió como introducción y calentamiento para las bandas estelares.

En los otros escenarios el argentino Fito Páez convenció y complació a su audiencia que también recibió de buena manera a los españoles de Vetusta Morla.

Con la convocatoria de más de 150.000 personas en ambos días del Festival, los organizadores dejaron el listón alto y prepararon la escena para celebrar en 2019 la vigésima edición de la reunión musical.