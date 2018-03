Así es la actual vida del ex "Club de la Comedia" Juan Pablo Flores

Uno de los programas que marcó pauta en la televisión chilena fue el "Club de la Comedia". El espacio humorístico, transmitido en Chilevisión desde el 2007 hasta el 2014, sirvió como trampolín para varios exponentes del Stand Up nacional, donde destacan Natalia Valdebenito, Fabricio Copano y Sergio Freire. Sin embargo, no todos sacaron buenas cosechas de la producción: Juan Pablo Flores, otrora miembro de la Sociedad de Comediantes Anónimos, vive una vida alejada de la TV y los escenarios.

De acuerdo a un reportaje publicado por Culto, Flores se encuentra en la ciudad de Pucón, donde se asentó junto a su esposa Alejandra Riquelme e hijas. Ahí se dedica al cultivo orgánico y a pasar tiempo junto a su familia. Según Riquelme, su marido busca estar lo más distanciado del "sistema".

El año 2014, el noticiero de su entonces casa televisiva mostró un video donde se veía a "el Jota" (en evidente estado de ebriedad) discutiendo con un transeúnte, quien lo acusaba de haberlo golpeado. El hecho terminó en tribunales, donde después se pidió el sobreseimiento de la causa.

"Yo lo vi que estaba muy curado hablando por teléfono. Pasé por el lado, me dio risa y se me fue encima de una. Me agarró a combos y me decía '¡tú no sabes lo importante que soy yo, si me acusas no vas a lograr nada!'. No fui a los tribunales porque nunca me llamaron", aseguró al matutino Francis Varas, joven afectado por esta situación.

La bullada polémica, sumada a los constantes roces con sus compañeros de trabajo, habrían llevado a Flores a tomar la radical decisión de dimitir como humorista.

"Cuando empezamos, éramos un bloque unido que tenía total control de las rutinas, pero después ya no estábamos unidos, entonces los ejecutivos decían tener la receta de todo y así perdimos el rumbo. Se estropeó todo. Y ahí hay sensibilidades que pueden reaccionar de forma distinta. En el caso de Juan Pablo, prefirió renunciar a todo", sentenció Pedro Ruminot, colega por ese entonces del desaparecido artista.