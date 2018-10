Mauricio Medina, "El Indio", explicó por qué lo internaron de urgencia

La jornada del jueves 18, Mauricio Medina, conocido como "El Indio", fue internado de urgencia en el Hospital El Pino de San Bernardo, algo que llamó la atención pero que el propio humorista le bajó el perfil

"Estoy bien, yo encuentro que le pusieron mucho color", dijo a LUN el ex Dinamita Show sobre su ingreso al recinto, asegurando que "La Mañana de Chilevisión" (primero en dar a conocer la noticia) lo hizo en un tono alarmista.

"Tengo una celulitis en un pie, que es una infección. Supongo que me dio por mi condición de diabético. Yo estaba en tratamiento por el pie", dijo Medina. "El tema es que me dio en una mano también y ahí me asusté", agregó.

El humorista también dio más detalles de su llegada al hospital. "Parece que tengo que estar unos seis días... El que me atendió en la urgencia dijo que me tenía que quedar hospitalizado. Era lo que correspondía y no me opuse", contó.

"Es tremendamente doloroso porque es una infección. Yo estoy bien de ánimo, más lento por la morfina, y esperando que haga efecto el tratamiento que básicamente consiste en antibióticos que me administran vía endovenosa", explicó.