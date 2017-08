Paul Vásquez: "Aún tengo pesadillas con la cocaína"

"A cuántos chilenos no les ha fastidiado la vida, otros se han quitado la vida porque no han tenido la varita, la suerte o la bendición, de poder decirle 'no'", se preguntó el humorista.

Paul Vásquez, más conocido como "El Flaco" de Dinamita Show, fue el invitado de este miércoles en el programa de La Red "Mentiras Verdaderas", momento en el que se sinceró sobre los aspectos más dramáticos de su vida y reconoció que, a 14 años de dejarla, aún tiene pesadillas con la cocaína.

"Yo no sé si estoy rehabilitado", confesó el comediante durante su extensa conversación con Ignacio Franzani en la que abordó la relación que tuvo con las drogas: "Todos los días yo me tengo que levantar con la convicción de que no me voy a tirar, porque el demonio me da vueltas todos los días", afirmó.

"He tenido sueños donde he consumido, he despertado con la sensación de haber vuelto a 'jalar', aún tengo pesadillas con la cocaína, hasta el día de hoy", expresó.

"Todos los días me levanto y cuando estoy en un ambiente donde veo a un huevón que esté 'jalado', yo me retiro, y si lo tengo cercano le doy verso, a la gente le tiro mi verso porque yo estuve ahí y sobreviví", indicó el humorista.

La droga -subrayó Vásquez- "es un demonio que te fastidia" y recordó que "a cuántos chilenos no les ha fastidiado la vida, otros se han quitado la vida porque no han tenido la varita, la suerte o la bendición, de poder decirle 'no'".

"Los primeros meses a mi me venían a dar látigos, venían unos seres a darme látigos, obviamente era porque donde pasaba el síndrome de la abstinencia, los primeros seis meses fueron terroríficos, mal, mi cuerpo lo único que quería una raya", sentenció.

Además, de hablar de los aspectos más dramáticos de su vida y de los altibajos de su trayectoria, se refirió nuevamente a su actual relación con Mauricio Medina, "El Indio", sus problemas económicos y de salud, y sus próximos proyectos.