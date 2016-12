Paul Vásquez: Dinamita Show se reunirá cuando Mauricio Medina "se divorcie"

Paul Vásquez, más conocido como "El Flaco" de Dinamita Show, fue el invitado de este jueves en el programa de Chilevisión "El Cubo", momento en el que se sinceró sobre la relación con Mauricio "El Indio" Medina y abrió las puertas a una reunión del dúo humorístico, aunque con una condición.

Primero explicó que "nos separamos porque la mujer de él (Medina) tomó el control de Dinamita Show, después yo ya no trabajaba para Dinamita Show sino que para la empresa que tenía ella. Hubo un problema con una boleta. Y como yo tenía mucha confianza con Mauricio, él manejaba mi clave de Impuestos Internos. Entonces a mí me faltaba poquito para que me salieran mis facturas, mis malditas facturas, y parece que presionaron mucho a Mauricio y me hacen una boleta por 79 millones".

"¿Quién hace una boleta por 79 millones?", se cuestionó "El Flaco", dando a entender que la esposa de Medina obtuvo la clave de Vásquez presionando a su cónyugue.

"Cuando yo llego a la casa de Mauricio, él ni siquiera estaba ahí, estaba acostado", contó. En ese momento, pidió a la mujer que le arreglara un problema con otras facturas y fue en ese momento en que "apareció el Mauri todo somnoliento y dice 'qué crees que te estamos cagando, hueón'. Me ofusqué, me paré y le dije 'si poh, me están cagando poh, hueón'".

Tras esto Vásquez aseguró de buena gana que "yo estoy dispuesto a ponerme en la buena, pero cuando se divorcie". ¿Tú problema es con su señora? "Ahí quedó el problema", recalcó.

Invitado a hablarle directamente a Medina, "El Flaco" apuntó "que te vaya excelente en tus proyectos, que sigas adelante no más. Cúidese, no se olvidade de las pastillas de las 08:00 y las 20:00 horas. Cúidese".

Primera experiencia con las drogas

Además, Vásquez habló de su relación con la droga. Ante la consulta de cuánto dinero había gastado en consumir cocaína aseguró que "harto, mucho, harto", para luego añadir que "tres departamentos, cuatro autos, tal vez".

Su primera experiencia con la sustancia contó que estando en Arica, junto a Medina, "de repente compran una caja de fósforos, en la caja venía coca. Y empiezan a hacer las rayas para los que estábamos ahí. Queda la raya mía, que ya te cuento... una hueá impresionante".

Cuenta que le dijeron "Juega" y al principio el se negó. "Dale, hueón, si no pasa nada", le insistieron. Vásquez reconoce entonces que "tuve la gran opción de decir que no. Peeero... Las voces de los que estaban ahí. Jugué y con la primera siento que se me duerme la cara. Me sale sangre de la nariz. La primera hueá, al baño. Se me empieza a dormir todo".

"Empiezo a llamar al Medina y me dice 'no, loco, tranquilo. Si no pasa nada. De ahí se te va a pasar. Después te tomai un café'", cuenta Vásquez, añadiendo que "estuve 15 años atrapado".