El feliz reencuentro de Melón y Melame

Se reunió una de las duplas humorísticas más recordadas de Chile. Melón y Melame son buenos amigos o por lo menos eso tratan de volver a ser. Los comediantes Mauricio Flores y Gigi Martin se reencontraron en pantalla.

Ambos aparecieron en La Mañana de Chilevisión, donde Bombo Fica hizo de mediador de un conflicto que duró años. De todas maneras, no está confirmado que vuelvan a presentarse con sus personajes.

"No lo descarto, pero tampoco lo puedo afirmar porque estamos recién volviendo a pololear (ríe), me tiene muy contento haberme vuelto a juntar con él", aseguró Flores a Chilevisión.

Gigi Martin no aseguró un futuro proyecto humorístico en conjunto, pero valoró la amistad. "No hemos vuelto en realidad, estamos saliendo. Pasó mucha agua bajo el puente, fueron muchas cosas fuertes las que vivimos. Hay muchos que se soban las manos con el tema del dinero, y a mí el dinero no me mueve", confesó Martin.

Así fue el reencuentro.