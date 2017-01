Pedro Ruminot ridiculizó a veganos y vegetarianos en Olmué y fue criticado en redes sociales

"No me caen mal los vegetarianos y los veganos, los respeto, pero hay que tener una fuerza de voluntad muy grande para no comer carne (...) Yo hago asados todos los días y ellos comen apio y lechuga y yo...los admiro. A mí me molesta el vegetariano que es como el Testigo Jehová de la comida, el que te quiere convencer de no comer carne y llega a los asados, donde no están invitados...es como invitar un cura a un orgía, ¿para qué?.

Esta fue parte de la rutina que realizó la noche de este viernes, en la segunda jornada del Festival del Huaso de Olmué, el comediante Pedro Ruminot.

Si bien el tema abarcó poco más de dos minutos en una rutina de cerca de 40, ese chiste y otros de similares características, siempre ridiculizando a quienes eligen esta opción, fue ampliamente repudiado en redes sociales.

Revisa acá algunos de los mensajes de repudio a la rutina:

#olmuetvn la wea fome Ruminot, el humor una mierda, como se le ocurre hablar asi de los veganos, la imitacion una falta de respeto. IMBECIL — mister R (@Rigall79) 21 de enero de 2017

#OlmueNosJunta ojala lo pifeen al fome qlo del Ruminot no soy vegetariana pero no podí mostrarlos como enfermos mentales — Nataly (@Natahmai) 21 de enero de 2017

Vi los 'chistes' sobre vegetarianos de Fome Ruminot. Parece que la carne transgénica le afecto el cerebro. Ignorancia pura #OlmueNosJunta — Coto Cobain (@CotoCobain) 21 de enero de 2017

#OlmueNosJunta y Ruminot nos da rabia.. Que falta de respeto con los vegetarianos...ya, cambio la tele...y fome la rutina. — Andrea (@AndyGar21) 21 de enero de 2017

No es necesario tratar de enfermos culiaos a los vegetarianos. Si hay algunos que lo son, pero no exagerar po Ruminot te ganaste el odio. — Nico Britt Wave  (@NicoleBrittWave) 21 de enero de 2017





Eso sí, no todos los mensajes fueron criticándolo, también se ganó algunos elogios:

Tanto que se enojan por los chistes de los vegetarianos de Pedro Ruminot, si al fin y al cabo tiene razón y se rió de forma conveniente — Cristian rodriguez (@Khriiis97) 21 de enero de 2017

Así se ven cuando empiezan a wear con sus cagas de vegetarianos y veganos, tal cual lo mostró #Ruminot xDDDDDD — amigopintor (@LohengrinCL) 21 de enero de 2017