Álex Anwandter en la Cumbre del Rock Chileno: "Mi música es gay y femenina"

Álex Anwandter se presentaba en la Cumbre del Rock Chilena tras su excelente 2016, coronado con la nominación por parte de la revista Rolling Stone como autor del mejor álbum latino de 2016.

El músico salió a escena minutos antes de las 17 horas y tras tres canciones, incluidos dos hits de su banda madre, Teleradio Donoso, lanzó un potente mensaje criticando al machismo del rock.

"Tal vez no es el lugar para decirlo, pero no me identifico mucho con el rock, porque el rock es un club de hombres y este 2017, si algo no necesitamos, es un club de hombres, sino más igualdad y respeto para las mujeres y para la comunidad gay", aseguró ante miles de personas que ya dicen presente en el Estadio Nacional.

"Y si no les gusta mi música están en todo su derecho, pero no porque la huevá es muy gay o muy femenina, porque mi música sí es gay y es femenina, yo a esas personas les tengo dos preguntas: uno, ¿cuál es el problema con eso? y dos, cómo puedes vivir contigo mismo", enlazó para dar paso a la canción del mismo nombre.

Sin embargo a poco andar el tema, hubo problemas técnicas que impidieron terminarla.

"Esto es lo que pasa cuando uno dice estas cosas", aseguró Anwandter, medio en broma medio en serio. "Vamos con la última canción", comentó unos segundos después a su banda.



La última canción, "Amar en el campo" también se vio interrumpida por problemas técnicos frente a los que el músico salió visiblemente molesto del escenario.