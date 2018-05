"Titae" por salud de Álvaro Henríquez: Todavía le queda mucha vida

El episodio más complejo en sus 44 años de amistad está viviendo Roberto "Titae" Lindl luego que Álvaro Henríquez, su compañero en Los Tres, haya sido sometido a un trasplante de hígado tras un problema hepático por el consumo de alcohol.

"Todos hemos estado muy preocupados", señaló el músico en conversación con Culto de La Tercera.

"Titae" dejó claro que había preferido el silencio para respetar la privacidad de su amigo. "No he sabido tantas cosas al detalle. Supe que la operación salió bien y eso obviamente te alegra, pero tampoco mucho más".

"Fui a verlo hace un par de días, fui una vez, pero como está en la UCI (de la Clínica Las Condes) no se puede ni entrar, así que estuve con la hermana un rato, con su familia", señaló.

También fue claro en señalar que desde su entorno se vieron sorprendidos. "No cachábamos mucho. No sabíamos la gravedad del asunto. Claro, había momentos donde le costaba moverse, pero más allá de eso, no, no vimos más. Llegaba hasta las tocatas, las hacía bien, sin problemas. Salvo la última, donde ya fue evidente que estaba muy enfermo".

"Para mí es un colega y un amigo. Pero bueno, estamos a la espera de que salga todo bien en este período, porque siento que le queda mucha vida todavía a este gallo", comentó.