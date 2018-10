Andrea Bocelli lanza su nuevo álbum que incluye colaboración con Dua Lipa

14 años pasaron desde la última entrega original de Andrea Bocelli, hasta este viernes 26 de octubre con el lanzamiento de "Sí", un álbum marcado por la colaboración de la estrella pop británica Dua Lipa.

Bocelli grabó su primera canción del álbum en tres idiomas: "If Only", co-escrito por Francesco Sartori y el difunto Lucio Quarantotto, que en una de sus versiones incluye la participación de Dua Lipa.

El álbum también incluye tributos personales a su familia y refleja su espiritualidad. Entre los aspectos más destacados se encuentra "Vivo", un emotivo homenaje a su esposa, Verónica, y "Ven a mi", un dueto con su hijo Matteo Bocelli de 20 años, siendo esta la primera vez que graban juntos.

"Sí" fue grabado en la casa de Bocelli en Italia y fue producido por el legendario Bob Ezrin (Pink Floyd, Lou Reed).

"Quería volver a mis recuerdos de ser un hombre joven, cantando en un bar con un piano. Evidentemente, desde entonces he producido muchos álbumes, he cantado multitud de versiones de canciones famosas y he interpretado muchas otras cosas. Pero en un determinado momento me dije: 'Ha llegado quizás el momento de concentrar mis esfuerzos en encontrar nuevas canciones'", dijo el artista en un comunicado.