Así fue el reencuentro de Audioslave tras más de una década sin tocar en vivo

Sorpresa y felicidad en sus millones de fans alrededor del mundo causó la noticia que se conoció esta semana: en el marco de un concierto contra la asunción como presidente de Donald Trump, Audioslave volvería a presentarse en vivo.

La popular banda de rock conformada por Chris Cornell junto a los miembros de Rage Against the Machine Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk, tocó la noche de este viernes en el Anti-Inaugural Ball, acto encabezado por Prophets of Rage, banda también compuesta por los tres citados miembros de RATM junto a Chuck D y Dj Lord de Public Enemy y B-Real de Cypress Hill.

Misma agrupación que tiene agendada un show en Chile para el próximo 3 de mayo.

Y lo hizo tras más de una década sin tocar juntos. La banda interpretó tres temas, todos de su primer y más emblemático álbum: "Cochise", "Like a Stone" y "Show Me How to Live'".

Revisa acá los tres temas:



"Cochise"







"Like a Stone"







"Show Me How to Live'"