Audioslave se reunirá para concierto contra Donald Trump

El lema del festival es "Power to the people".

A más de una década de su último show, Audioslave, banda liderada por Chris Cornell junto a los miembros de Rage Against the Machine Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk, se reunirá para participar de un show contra el electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Anti-Inaugural Ball está encabezado por Prophets of Rage, banda también compuesta por los tres citados miembros de Rage Against the Machine junto a Chuck D y Dj Lord de Public Enemy y B-Real de Cypress Hill.

El lema del festival es "Power to the people" y es una respuesta a la ceremonia de investidura de Trump como presidente de Estados Unidos, que también tiene lugar este viernes.

Este evento se realizará este 20 de enero en The Teragram Ballroom de Los Angeles en California, Estados Unidos.