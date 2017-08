Banda británica detuvo su concierto para denunciar agresión sexual en el público

La presentación de Architects en el Lowlands Festival se encontraba en pleno desarrollo, cuando el vocalista Sam Carter decidió detener el show, para manifestar su molestia con una agresión sexual que presenció entre el público.

Los asistentes al espectáculo en la localidad de Biddinghuizen, Holanda, se quedaron en silencio cuando Carter extremadamente enojado expuso que "he estado dándole vueltas en mi puta cabeza, sobre si debería decir o no lo que vi durante la última canción. ¿Saben qué? voy a decirlo".

"Vi una chica, una mujer, que hacía crowdsurfing hacia el escenario, y no voy a señalar al pedazo de mierda que lo hizo, pero vi como le agarraste su seno. Lo vi y es asquerosamente repugnante y no hay lugar para esa mierda", resaltó Carter, con lo que se ganó los aplausos de los asistentes.

Y luego continuó recalcando que "no es tu puto cuerpo. No es tu puto cuerpo y no llegas y agarras a alguien. ¡No en mi puto concierto!".

Safegigs4women‏, una agrupación que vela porque este tipo de comportamiento no ocurra durante las presentaciones musicales, valoró la reacción del cantante de Architects.

"Hemos tenido una avalancha de actividad gracias a @Architectsuk; muchísimas gracias por lo que hicieron. Necesitamos más bandas que hagan lo mismo", sostuvieron.

We've had a flurry of activity overnight thanks to @Architectsuk - thanks so much for what you did. We need more bands to do the same