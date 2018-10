La banda BTS, nombre fundamental del k-pop, es la protagonista de la portada de la revista TIME. "Al igual que The Beatles y One Direction, BTS ofrece una mezcla inductora de manía de buen corazón y coros pegajosos… no solo es el primer acto coreano en agotar un estadio de los EE. UU., sino que lo han hecho sin atender a las audiencias occidentales", dice la revista en un reportaje que los pone como "líderes de la próxima generación".