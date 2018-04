Britney Spears mostró su dura rutina de entrenamiento para preparar su nuevo show

Britney Spears sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un video en que reveló su dura rutina de entrenamiento.

La cantante mantiene su cuerpo ejercitado con el equipamiento que tiene en su casa y un arduo trabajo.

Asimismo, llamó la atención que escucha un reggeatón de J Balvin mientras entrena.

Según explicó, cambió sus ejercicios para estar en plena forma en su próximo tour "Piece of Me", que comienza en julio de este año.

Switching up my workout routine in the gym as I get ready for the #PieceOfMe Tour!! 🎀 pic.twitter.com/dqZJkHzsRs