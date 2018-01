Bruno Mars recibe demanda por plagio en su hit "Uptown Funk"

El cantante Bruno Mars y el productor Mark Ronson recibieron una demanda por plagio en su hit conjunto "Uptown Funk".

Según reporta TMZ, es el grupo femenino The Sequence quienes acusan a la dupla de que la canción tiene "elementos de composición significativa y substancialmente similares" a su canción "Funk you up" de 1979.

Pese a la demanda, la publicación no especifica cuáles son las similitudes entre ambas canciones.

Este es uno más de los problemas que ha tenido que enfrentar Mars por "Uptown Funk". Además del gran éxito comercial que obtuvo gracias al tema, también recibió otro par de demandas.

Una ellas vino por parte del argentino Charly García y su tema "Funky", mientras que la otra fue interpuesta por el ex Zapp Roger Troutman y su canción "More Bounce to the Ounce".