Visitante alista detalles de disco de su nuevo grupo, Trending Tropics

El músico puertorriqueño Eduardo Cabra, conocido como Visitante, quien fue la mente maestra del área sonora de la banda Calle 13, afina los últimos detalles del primer disco de su nuevo grupo, Trending Tropics, en el que también se integra el dominicano Vicente García.

Según explicó Cabra en entrevista con Efe en su residencia en San Juan, su plan del álbum para Trending Tropics -que lo completarán dos músicos cubanos y no tendrá cantante principal- pasa por su lanzamiento el próximo octubre y poder presentarse "en cualquier esquina".

"Es mi proyecto y al que le estoy dedicando toda mi energía ahora", sostuvo Cabra, conocido como "Visitante" cuando formó parte de Calle 13, grupo que duró diez años, periodo en el que publicaron cinco discos y que ganó más de una veintena de premios Grammy.

Cabra, de 38 años, detalló que el disco de Trending Tropics, del cual no adelantó su título, fusionará la música electrónica con sonidos afroantillanos, tal y como trabajó en la pasada producción de García, "A la mar".

"Me gusta el concepto de banda porque estamos viviendo en un momento de solistas, y no como en los 60 o 70 con tantas bandas. Yo todavía creo en las bandas y en el disco también, aunque también me gustan que aparezcan los sencillos", enfatizó.

Para el disco de Tendring Topics, Cabra dijo que espera incluir ocho cantantes "sorpresas", descritos por él mismo como "gente que me gusta".

Previo a trabajar en su producción y la de García, Cabra produjo en los pasados dos años los discos más recientes de los colombianos Monsieur Periné, los ecuatorianos Swing Original Monks, los venezolanos La Vida Bohème, la española Lamari y la argentina Silvina Moreno.

"Estoy conociendo un montón de música. Antes, cuando uno estaba inmerso en un disco, uno estaba dos años trabajándolo y hay una intensidad, una energía de empujar ese proyecto que es algo que quedará para siempre, igual que un tatuaje. Entonces, imagínate hacer cinco, seis, siete discos al año. Imagínate esa intensidad. Y me encanta. No me quejo. Al contrario, es un reto", abundó.

Y además de producir discos, Cabra también se ha destacado produciendo bandas sonoras, como lo hizo para la película puertorriqueña "Antes que cante el gallo" (2016), de Arí Maniel Cruz, de quien también trabajó la música de su próximo filme, "¿Quién eres tú?".

Para esta última película, Cabra incluyó al cantautor uruguayo Jorge Drexler para interpretar una nueva versión de "Marejada feliz", del fenecido compositor puertorriqueño Tite Curet Alonso, y que hizo exitosa la orquesta del salsero Roberto Roena, así como a Ileana Cabra para grabar el tema principal del filme.