Cantante de la Moral Distraída responde a críticas de Portavoz: "Me resbala porque sé que comentarios así no construyen"

El pasado jueves, Portavoz ocupaba su cuenta de Facebook para repasar a los artistas que se aventuraban a experimentar con el rap en sus propios estilos musicales. Camilo Zicavo, cantante de la Moral Distraída, ocupó la misma red social para responderle al hiphopero nacional.

Zicavo comenzó su declaración brindándole palabras de admiración al miembro de Salvaje Decibel, a quien calificó de "máquina del rap": "Encontraste en el hip hop tu trinchera, anda a saber hace cuantos años o desde qué edad que lo haces, pero de que eres un crack del mic lo eres".

Posteriormente, se refirió a la publicación de Andi Ferrer Millanao (nombre real de Portavoz), la cual causó polémica por la crítica que este hizo hacia sus pares, sin dar nombre alguno. "¿Cómo hablas de cultura en tus canciones, cómo hablas de educación, si le tiras por 'tocar o no un estilo' a las bandas y colegas de la precaria y poco abierta escena nacional?", alegó el músico tropical.

"No es la primera vez que tiran con algo similar. La gente al parecer se asusta o de lleno le fastidia que le toquen lo suyo y que a la gente le guste que uno se lo toque. Me resbala pues yo sé las cosas que hago bien y las que hago mal", agregó el intérprete de "Mango con petazetas".

El jóven también apeló a la solidaridad dentro del circuito, la cual debería primar en instancias donde se dificulta la labor del arte: "Uno no va ir a tirarte por estar metiéndote en la cumbia sin saber cómo se hace, uno va aplaudir el encuentro de dos entes hegemónicos de la cultura nacional y de que un rapero está mezclándose con el otro gran underground de Chile, independiente si a uno le guste o no, independiente si uno crea que es bueno o no, porque el acto de encontrarse y hacer cultura aquí en Chile, es más grande que todo lo anterior".

Para finalizar, Zicavo comentó que espera poder conversar del tema personalmente con Portavoz. "Ojalá en verano, pa' dejar las chaquetas en la casa", sentenció de manera irónica.