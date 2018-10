Con voz temblorosa José José aseguró estar bien de salud

El reconocido cantante José José reapareció tras más de ocho meses apartado de la vida pública, con un mensaje de voz en Twitter en el que aseguró que su salud va mejorando y desmintió las versiones de que su hija Sarita lo tiene secuestrado.

"Buenas tardes, les habla José José para saludarles y decirles que me encuentro muy bien gracias a Dios, con los cuidados de mi hija Sarita, aquí en nuestra casa".

Así comienza el mensaje del artista mexicano, quien llegó a Miami en la madrugada del 7 de febrero de este año y desde entonces no se sabía de él.

El viaje se produjo un mes después de haber sido sometido a una operación por cáncer de páncreas en México, exitosa según dijeron sus médicos.

José Rómulo Sosa Ortiz, conocido artísticamente como José José, había revelado en marzo de 2017 que sufría de la enfermedad.

"Quería reportarme también con ustedes porque he oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado, y eso no es cierto, amigos. Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital, aquí he ido mejorando poco a poco, subiendo de peso, sintiéndome cada vez mejor", agregó.

Los rumores de que su hija le tenía en su casa en Miami contra su voluntad fueron alimentados por familiares del "Príncipe de la canción", quienes aseguraban que no se les permitía ver al cantante. "Estamos muy contentos, siguiendo los tratamientos, como debe de ser, amigos", indicó el artista, quien cumplió 70 años en febrero.

A consecuencia de la cirugía, José José había sufrido una fuerte pérdida de peso.

El cantante terminó su mensaje reiterando que está siendo bien cuidado.

"Por favor, sepan que estoy muy bien y en mi casa, con Sarita mi hija, con mis médicos, con mis medicinas y con todos mis tratamientos. Gracias por preguntar por mí, les mando un abrazo, Dios los bendiga, amigos".

José José nació en Ciudad de México en 1948 en el seno de una familia de músicos. Comenzó su carrera en la adolescencia tocando la guitarra y más adelante se unió a un trío de jazz y bossanova en el que se encargaba de cantar y tocar el bajo y contrabajo.

Pero fue su interpretación de la canción "El Triste", de Roberto Cantoral, en el II Festival de la OTI en 1970 lo que propulsó su carrera hasta convertirse en un referente de la canción romántica.