¿Cuáles son las canciones más escuchadas en la historia de Spotify?

Hay veces en que simplemente no te puedes sacar de la cabeza una canción y la reproduces una y otra vez en tu servicio de streaming gratuito. En el caso de Spotify, los usuarios alzaron a "One Dance", de Drake, como la canción más escuchada en la historia de la plataforma.

Hasta el 31 de julio, el éxito del rapero canadiense acumula más de 1.280 millones de reproducciones, alzándose por sobre otras como "Shape of You", de Ed Sheeran (1.181 millones); "Closer", de The Chainsmokers (1.071 millones); "Lean On", de Major Lazer (1.014 millones); y "Sorry", de Justin Bieber (952 millones).

Todo está concentrado en un lista que fue elaborada por el usurio Ray Fontaine, quien reunió los temas que cuentan más de 200 millones de reproducciones y va actualizando el ranking semanalmente.

El top ten lo completan "Love Yourself", del mismo Bieber (914 millones); Sheeran reaparece en el séptimo puesto, con "Thinking Out Loud" (911 millones); "I took a pill in Ibiza" alcanzó el octavo lugar (884 millones); The Chainsmokers irrumpe en el noveno con "Don't let me drown" (881 millones); y "What do you mean?", también de Bieber, se coló en el décimo (837 millones).

El hit de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee, "Despacito", recién aparece en la casilla 32 aunque con una versión remix, por que la original está ubicada en la 50.