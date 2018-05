"Celebrating David Bowie": Llega a Chile show tributo al cantante

Un espectáculo tributo a David Bowie aterrizará en Chile el próximo mes de octubre.

Se trata de "Celebreting David Bowie", show que está liderado por Adrian Belew, ex músico del artista británico.

Canciones como "The man who sold the world", "Changes" y "Fame", entre otros, son parte del catálogoco de este tributo.

El montaje, que incluye también un poderoso aspecto visual, debutará en nuestro país el martes 23 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes, según informó La Tercera.

Será parte del ciclo Santiago Fusión y contará con Adrian Belew, músicó de Bowie durante 1978 y 1990; Angelo Moore, cantante de la agrupacón Fishbone; Ron Dziubla, colaborador de gente como Ricky Martin; Angelo Bundini, sesionista de Sting; Michael Urbano, un baterista de California y Paul Dempsey, vocalista australiano.

La venta de entradas estarán disponibles a partir de este martes en Ticketek con precios que van desde los $22.00 a $55.000.