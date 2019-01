El maestro Ennio Morricone se retira de la música a los 90 años

El afamado compositor italiano Ennio Morricone anunció su última gira y su retiro de la música, a solo semanas de haber cumplido 90 años.

Serán en total ocho conciertos, dos en la ciudad de Verona y seis en Roma, fijados para mayo y junio de este año, con entradas ya agotadas.

En su espalda Morricone carga con más de 500 bandas sonoras de películas, incluyendo algunas emblemáticas como "El bueno, el malo y el feo", "Cinema Paradiso" y "The Hateful Eight", por la cual ganó un premio Oscar.

En la década de los 60 y junto al director Sergio Leone, impulsaron el estilo cinematográfico del spaghetti western con "Por un puñado de dólares".

En 2006 recibió un premio Oscar honorífico por su trayectoria, pero no fue hasta 2016 cuando ganó en la categoría de Mejor banda sonora gracias a su trabajo en "The Hateful Eight" de Quentin Tarantino.