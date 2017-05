Emotiva carta de la esposa de Cornell: Cuando vengas a buscarme, estaré esperando

A seis días del triste deceso, Vicky Cornell - esposa del fallecido cantante Chris Cornell - publicó este miércoles una emotiva carta recordamdp su historia de amor junto al artista.

En la misiva, publicada por el portal Billboard, la mujer dedica el texto a "mi dulce Christopher". "Fuiste el mejor padre, esposo y yerno. Tu paciencia empatía y amor siempre fueron evidentes", afirmó la viuda.

"Siempre dijiste que te había salvado, que no estarías si no fuera por mil. Mi corazón brillaba por verte feliz, viviendo y motivado. Emocionado por la vida (...). Tuvimos el mejor tiempo de nuestras vidas en la última década y lo siento, mi dulce amor, por no poder ver lo que te pasó esa noche". Siento que estuvieras solo, y sé que ese no eras tú, mi dulce Christopher. Tus hijos también saben eso, así que puedes descansar en paz", añadió.

Vicky, quien se ha referido los últimos días a las causas que podrían haber acabado con la vida del intérprete, aseguró que seguirá adelante por sus hijos: "Estoy rota, pero te defenderé y cuidaré de nuestros hermosos bebés. Pensaré en ti cada minuto de cada día y pelearé por ti. Tenías razón cuando dijiste que somos almas gemelas. Se ha dicho que los caminos que se cruzaron se volverán a cruzar, y sé que vendrás a buscarme, y estaré aquí esperando".

Al finalizar, Vicky agregó "Te amo más de lo que nadie ha amado a nadie en la historia de amar y más que nadie jamás".

Este martes los restos del cantante Chris Cornell fueron cremados en una ceremonia privada en el Hollywood Forever Cemetery. Sus cenizas serán sepultadas este viernes en una ceremonia privada. Una vez culminada la actividad, se permitirá el ingreso a los fanáticos que quieran despedirse del ex Soundgarden.