Escucha el nuevo disco de Tom Morello, "The Atlas Underground"

Incorporando sonidos desde el hip hop, el dubstep y directamente de la música electrónica bailable, el guitarrista Tom Morello presentó su más reciente disco solista.

Bautizado como "The Atlas Underground", es la primera placa presentada con su nombre y no como "The Nightwatchman", que era hasta ahora su proyecto en solitario más conocido.

Para este nuevo proyecto concibió colaboraciones con otros artistas como Knife Party, Portugal The Man, Bassnectar, Steve Aoki y Marcus Mumford.

El nuevo álbum del ex guitarrista de Rage Against The Machine y Audioslave cuenta con 12 canciones y la puedes escuchar a continuación: