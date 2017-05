Explosiones obligan a evacuar concierto de Ariana Grande en Inglaterra

Dos fuertes explosiones obligaron a cientos de espectadores a evacuar el Manchester Arena en Inglaterra, en los minutos posteriores a un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande.

Según informaron medios británicos, los testigos escucharon una gran explosión y comenzaron a abandonar desesperadamente el recinto.

Minutos después del incidente, la policía local calificó lo ocurrido como un "incidente serio", donde "hay un número confirmado de víctimas fatales y heridos", aunque no sé informó la cifra exacta.

El periódico Daily Mirror aseguró que las estaciones de metro más cercanas al Manchester Arena se encuentran cerradas.

En tanto la cadena local NBC informó que habrían al menos 20 personas muertas y cientos de heridos tras las explosiones.

Ella se encuentra bien

Según confirmó el sello de la cantante al portal Variety, Ariana Grande se encuentra bien tras las explosiones que se escucharon en el Manchester Arena, lugar donde acababa de ofrecer un concierto.

Información en desarrollo...

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) May 22, 2017

Police responded to reports of an incident at Manchester Arena. Please stay away from the area. More details to follow.... — G M Police (@gmpolice) May 22, 2017

Emergency services responding to serious incident at Manchester Arena. Avoid the area. More details will follow as soon as available — G M Police (@gmpolice) May 22, 2017

People receiving medical treatment outside Manchester Arena but area doesn't seem to be evacuated which has to be a good sign pic.twitter.com/JT5nadDzo5 — Will (@WillMcHoebag) May 22, 2017